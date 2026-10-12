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Sinop Valisi Özarslan, hükümlülerin topluma kazandırılması projesini değerlendirdi

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Sinop Valisi Özarslan, hükümlülerin topluma kazandırılması projesini değerlendirdi
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Sinop Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğindeki hükümlü projesi kapsamındaki çalışmalar, Vali Mustafa Özarslan'ın ziyaretinde değerlendirildi. Projeyle gönüllü hükümlüler kurumlarda çalıştırılıyor, denetimli serbestlik süresinden düşülüyor ve eşdeğer ücret ödeniyor.

Sinop Valiliği ile Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde yürütülen "Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Proje çerçevesinde, açık ceza infaz kurumunda bulunan ve gönüllü olan hükümlüler, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılıyor. Hükümlülerin çalıştıkları günler denetimli serbestlik tedbiri sürelerinden düşülürken, kendilerine işyurtlarında çalışan usta hükümlülerle eşdeğer ücret ödeniyor.

Proje ile hükümlülerin topluma uyum sağlamaları, rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi, meslek edinmeleri ve zamanlarını verimli değerlendirmeleri amaçlanıyor. İş birliği protokolü kapsamında köy yaşam merkezlerinin yapım, bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Muhammed Serkan Şahin ile birlikte Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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