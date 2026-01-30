Haberler

Sinop Valiliği "Açık Kapı" verilerini paylaştı

Sinop Valiliği, 2025 yılına ait 'Açık Kapı' başvurularına ilişkin 1 Ocak 2025 itibarıyla alınan toplam 1136 başvuruyu kamuoyuyla paylaştı. Başvuruların büyük bölümünü sosyal hizmet talepleri oluşturdu.

Sinop Valiliği, 2025 yılına ait "Açık Kapı" başvurularına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana toplam bin 136 başvuru alındığı bildirildi.

Başvuruların 28'i Açık Kapı Mobil Uygulaması üzerinden yapılırken, 528'i Açık Kapı Bürosuna bizzat gelinerek yüz yüze gerçekleştirildi. 580 başvuru ise www.turkiye.gov.tr üzerinden iletildi. Başvuruların kurumlara göre dağılımında ise sosyal hizmetler ilk sırada yer aldı. Buna göre eğitim alanında 30, valilik hizmetlerinde 176, yerel yönetimlerde 33, emniyet ve güvenlik hizmetlerinde 9, sosyal hizmetlerde 553 ve diğer alanlarda 335 başvuru yapıldı. Toplam başvuruların yüzde 48'ini 553 başvuru ile sosyal yardım talepleri oluşturdu. Açıklanan verilere göre, yapılan bin 136 başvurunun bin 116'sı sonuçlandırılırken, 20 başvurunun ise işlem sürecinin devam ettiği belirtildi. Başvurularda sonuçlandırma oranının yüzde 98 olduğu kaydedildi. - SİNOP

