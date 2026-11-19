Sinop Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi'nde, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk haklarına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla poster hazırlama etkinliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde, Kitap ve Sanat Güncesi Kulübü ile Müzik Kulübü iş birliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop Çocuk Hakları İl Komitesi paydaşlığında gerçekleştirilen programda öğrenciler, çocuk hakları temasını görsel sanatlar aracılığıyla yorumlayarak dünyayı bir çocuğun gözünden yansıtan posterler tasarladı. Müzik Kulübü öğrencilerinin de dinletileriyle eşlik ettiği programda, sanatın birleştirici gücüyle ortak bir üretim ortamı oluşturuldu. Programa Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan, Sinop Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörü Funda Şahin Kurt ve Kitap ve Sanat Güncesi Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Dereli Öztürk de katıldı. Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları yakından inceleyen katılımcılar, çocuk haklarının sanatsal ifade yoluyla görünür kılınmasının önemine dikkat çekti.

Farklı disiplinleri toplumsal fayda ortak paydasında buluşturan etkinlik, öğrencilerin hazırladığı posterlerin tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı