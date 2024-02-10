Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından 'Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz' programı düzenlendi

Sinop Türkeli İlçe Müftülüğünce "Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz" programı düzenlendi.

Türkeli Merkez Camisi'nde düzenlenen program, sabah ezanının ardından Müezzin Kayyımı Beytullah Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cemaatle kılınan sabah namazının ardından program tespihat ile devam etti. Akabinde İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, "Takva" konulu sohbet yaptı.

Program, yapılan poğaça, simit ve çay ikramının ardından sona erdi. - SİNOP