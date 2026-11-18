Sinop Türkeli'de orman personeline ceza hukuku ve Türk Ceza Kanunu eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Türkeli'de Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü personeline Türk Ceza Kanunu ve ceza hukuku eğitimi verildi. Başsavcı Sefa Tabuk'un katkılarıyla düzenlenen eğitimde suç unsurları ve cezai sorumluluk anlatılarak personelin bilgi ve farkındalığı artırılmak istendi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü personeline Türk Ceza Kanunu ve ceza hukuku konularında eğitim verildi.
Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde, Türkeli Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Tabuk'un katkılarıyla personele yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında katılımcılara suçun unsurları, suçun maddi ve manevi unsurları, hukuka aykırılık ve cezai sorumluluk konularında bilgilendirme yapıldı.
Personelin ceza hukuku alanındaki bilgi ve farkındalığının artırılmasının amaçlandığı eğitim, bilgilendirmelerin ardından sona erdi.