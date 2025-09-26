Haberler

Sinop'ta Yangın Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Sinop'ta Yangından Korunma Haftası kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine ve yükümlülere yangın güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde yangın çıkış nedenleri, önlemler ve müdahale yöntemleri aktarıldı. Uygulamalı tatbikatla yangın söndürme cihazlarının kullanımı öğretildi.

Sinop'ta, "Yangından Korunma Haftası" etkinlikleri kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve yükümlülerine yönelik yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası çerçevesinde itfaiye tarafından farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirilen programda, kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve yükümlülerine yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, yangınların çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler ve doğru müdahale yöntemleri aktarıldı. Ardından yükümlüler, yangın söndürme cihazlarını kullanarak uygulamalı tatbikat yaptı. Uygulamalı eğitim bölümünde yükümlüler, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgilendirilerek tatbikatla pratik yapma imkanı buldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
