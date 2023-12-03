Sinop'ta vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı

Sinop'ta hafta içinde etkili olan fırtına ve soğuk hava sonrası güneşli bir pazar gününe uyanan vatandaşlar, güzel havayı değerlendirdi.

Sinop'ta hafta içinde etkili olan fırtına ve soğuk hava sonrası güneşli bir pazar gününe uyanan vatandaşlar, güzel havayı değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Sinop'ta yaşanan soğuk ve fırtınalı hava, hayatı olumsuz etkilemiş ve okulların tatil olmasına neden olmuştu. Bir süredir güneşli havaya hasret kalan Sinoplu vatandaşlar, hafta sonu havanın güzel olmasıyla parklara ve bahçelere akın etti. Çocuklar parklarda oyunlar oynadı, büyükler ise kafe ve çay bahçelerinde sevdikleriyle vakit geçirdiler. Yazdan kalma bir günde çocuklarını dışarıya çıkaran veliler, çocuklarının mutlu olduğunu ve güneşli havada D vitamini aldıklarını söyledi. - SİNOP