- Sinop'ta 'Vatan ve Kahramanlık' buluşması

SİNOP - Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' isimli program düzenlendi.

Sinop Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın katılımıyla gerçekleşen programda, Sinoplu gaziler ve öğrenciler bir araya geldi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşması Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Harun Köksalan tarafından yapıldı. Ardından selamlama konuşmasını yapan Sinop Valisi Dr.Mustafa Özarslan, gazilik mertebesinin millet nezdinde en büyük mertebe olduğunu ifade etti. Özarslan, "Bugün burada hürriyetimizin kahramanlarıyla geleceğimizin teminatı olan siz gençleri buluşturduğumuz önemli bir toplantıdayız. Milletimizin Anadolu topraklarında asırlardır verdiği varoluş mücadelesinin şifresi 'Ölürsem Şehit Kalırsam Gazi' anlayışında saklıdır. Aziz milletimiz tarih boyunca göstermiş olduğu istiklal ve istikbal mücadelesinde bu anlayışın önemli bir kudreti ve gücü vardır. Bu sebeple şehitlik ve gazilik mertebesi hiçbir maddi değerle hiçbir mertebeyle ölçülemeyecek büyük bir şereftir. Göğüslerini vatanımızın selameti için siper etmiş şehit ve gazilerimiz milletimizin nezdinde en muteber makama erişmişlerdir. Kıymetli gazilerimiz, sizlerin tecrübeleri, anıları, fedakarlıkları evlatlarımız için büyük bir rehber niteliğindedir. Anlattıklarınızı çocuklarımız bu anı hiçbir zaman unutmayacaklardır. Sizlerin hatıraları sadece tarih kitaplarında değil, nesilden nesile milletimizin evlatlarının ruhlarında, hatıralarında yer alacaktır" diye konuştu.

Program, gazilerin anılarını anlatmasıyla devam etti. Programa Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, kurum müdürleri ve öğrenciler de katıldı.