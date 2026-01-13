Haberler

Türkeli'de umre yolcuları dualarla uğurlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek umre adayları, düzenlenen bir programla dualarla uğurlandı. İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, umre adaylarına sağlık ve hayırlı yolculuklar diledi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde umre yolcuları dualarla uğurlandı.

Türkeli Merkez Cami İmam Hatibi Bekir Yılmaz koordinesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek umre adayları için uğurlama programı düzenlendi. Merkez Cami'de gerçekleştirilen programda manevi ve duygu dolu anlar yaşandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda konuşan İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, umrenin önemine değinerek umre adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Dr. Göncü, "Sağlıkla gidip gelmelerini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan dualar ve helalleşmenin ardından umre adayları, yakınlarının iyi dilekleri eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
