Haberler

Sinop'ta UMKE Tarafından Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Sinop'ta UMKE Tarafından Deprem Tatbikatı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen deprem tatbikatında, yıkıntı altında kalan yaralılara ulaşma, güvenli tahliye ve ilk medikal müdahale süreçleri uygulandı. Ekiplerin afet koşullarındaki hazırlıklıkları test edildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından saha uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat senaryosu kapsamında yıkıntı altında kalan yaralılara ulaşma, güvenli tahliye, triyaj uygulamaları ve ilk medikal müdahale süreçleri birebir canlandırıldı. Gerçek afet şartlarını aratmayan uygulamada, ekiplerin koordinasyon yeteneği, hızlı karar alma becerisi ve olay yeri güvenliği yönetimi test edildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, UMKE ekiplerinin her türlü afet koşulunda profesyonelce görev yapabilmesi için bu tür saha tatbikatlarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Tatbikatta görev alan personeller, hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de pratikte afet anında uygulanacak teknikleri yeniden gözden geçirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kustu! İşin aslı su dökünce netleşti
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.