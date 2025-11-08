Sinop'ta UMKE Tarafından Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından saha uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat senaryosu kapsamında yıkıntı altında kalan yaralılara ulaşma, güvenli tahliye, triyaj uygulamaları ve ilk medikal müdahale süreçleri birebir canlandırıldı. Gerçek afet şartlarını aratmayan uygulamada, ekiplerin koordinasyon yeteneği, hızlı karar alma becerisi ve olay yeri güvenliği yönetimi test edildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, UMKE ekiplerinin her türlü afet koşulunda profesyonelce görev yapabilmesi için bu tür saha tatbikatlarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Tatbikatta görev alan personeller, hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de pratikte afet anında uygulanacak teknikleri yeniden gözden geçirdi. - SİNOP