Sinop'ta Uçurumdan Düşen İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta uçurumdan düşen itfaiye eri 22 yaşındaki Kadir Eren Öter'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün 14: 00 saatlerinde Adabaşı Gazi Kayası mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda yangına müdahale etmek isteyen itfaiye eri Kadir Eren Öter, dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. Ardından itfaiye eri için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. İtfaiye erinin cansız bedenine bu sabah 07: 30 sıralarında ulaşıldı. Daha sonra itfaiye erinin cansız bedeni sahil güvenlik botuyla Sinop İskelesi'ne getirildi.