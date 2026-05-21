Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Beğeniye Sunuldu

(SİNOP) - Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Tarihi Cezaevi Müzesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere kentin tescilli ve geleneksel lezzetleri ikram edildi.

Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi bahçesinde Sinop mutfağına özgü yiyeceklerin sunulduğu etkinlikte kentin gastronomi sembollerinden Sinop keşkeği, mısır ekmeği, coğrafi işaretli Boyabat ezmesi, geleneksel Pekmezli köy helvası, meşhur Sinop nokulu ve Türk kahvesi ikram edildi. Tarihi atmosferde yöresel tatları deneyimleyen turistler, Sinop lezzetlerine tam not verdi.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, 21-27 Mayıs arasında tüm dünyada ve büyükelçiliklerde eş zamanlı olarak düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop'ta da programlar yapıldığını açıkladı. Geleneksel Türk mutfağının atıksız, sürdürülebilir ve sağlıklı yönlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Güzel, Sinop Tarihi Cezaevi'nde şehrin yöresel lezzetlerinin hem turistlere hem de misafirlere ikram edildiğini söyledi.

Gastronomi turizminin, turistlerin bir bölgenin mutfak kültürünü ve üretim yöntemlerini keşfetmesini sağladığını vurgulayan Güzel, Sinop'un tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yanı sıra yöresel tatlarıyla da farklı deneyimler sunduğunu belirtti.

Bilecik'ten Sinop'u gezmeye gelen ve etkinlikle karşılaşan Hakan Yavuz, "Bilecik'ten annemle beraber seyahat için geldik. Aynı zamanda burada bir arkadaşım var. Onun ziyarete geldik. Bugün de bu müzeyi ziyaret edelim dedik. Çok güzel bir programla karşılaştık. Ustalarımızın ellerine sağlık. Hepsinin tadı lezzeti harika. Buradan gidince de buranın lezzetlerini tavsiye edeceğiz" dedi.

Kocaeli'den gelen Reyhan Kemaloğlu da Sinop'u çok beğendiklerini ifade ederek, "Her şeyi çok güzeldi. Çok beğendik. Arkadaşlarıma tavsiye ederim, ediyorum da. Ettiklerim de geliyor" diye konuştu.

Ertuğrul Kemaloğlu ise ilk kez keşkek tattığını belirterek, "Bizim burada evimiz var. Her yıl geliyoruz. Bu etkinlikten tesadüf Kültür İl Müdürü'nden dolayı haberimiz oldu. Ama isabet olmuş. İkramlar çok güzeldi. Karşılama çok güzeldi. Sinop keşkeğini ilk defa yedim. Çok hoşuma gitti açıkçası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA