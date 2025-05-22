Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Ada Mahallesi Kartal Caddesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15'te Ada Mahallesi Kartal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K'nın kullandığı 57 KA 530 plakalı minibüs yokuşu çıkarken, karşı istikametten gelen 57 ACJ 592 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan D.N. ve S.K.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dzeko'un paylaşımı taraftarları ikiye böldü

Dzeko'nun paylaşımı taraftarları ikiye böldü
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa

Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.