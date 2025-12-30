Sinop'ta Fırtına Balıkçı Barınağını Vurdu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Fırtına sırasında yükselen dalgalar, Helaldı Limanı'nda bulunan bir balıkçı barınağını sular altında bıraktı.

Sinop'un Türkeli ilçesi Helaldı Limanı'nda şiddetli dalgaların etkisiyle Mustafa Taşkıran'a barınakta ciddi hasar meydana gelirken, yapı büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.