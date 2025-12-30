Haberler

Sinop'ta Fırtına Balıkçı Barınağını Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, dev dalgaların oluşmasına neden oldu ve Helaldı Limanı'ndaki balıkçı barınağında ciddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Fırtına sırasında yükselen dalgalar, Helaldı Limanı'nda bulunan bir balıkçı barınağını sular altında bıraktı.

Sinop'un Türkeli ilçesi Helaldı Limanı'nda şiddetli dalgaların etkisiyle Mustafa Taşkıran'a barınakta ciddi hasar meydana gelirken, yapı büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İşte 2025'te en çok konuşulan ünlü isimler

İşte 2025'te en çok konuşulan ünlüler