Sinop'ta Polis Ekiplerinden Çocuklara Güvenlik Eğitimi

Sinop'ta polis ekipleri, il merkezinde bulunan Kur'an kurslarında eğitim alan öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki 10 farklı yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek, yaklaşık 500 çocuğu çeşitli konularda bilgilendirdi. Verilen eğitimlerde özellikle yaz aylarında artış gösteren denizlerde boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemler, rip akıntısı, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığına karşı farkındalık, temel trafik kuralları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve polislik mesleğinin tanıtımı gibi konular ele alındı.

Polis ekipleri, çocuklarla birebir ilgilenerek hem onların sorularını yanıtladı hem de hayatları boyunca faydalanabilecekleri temel güvenlik bilgilerini paylaştı. - SİNOP