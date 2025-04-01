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Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Uçtu: 4 Yaralı

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Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil su kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobilde büyük maddi hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kanala uçtu: 4 yaralı

SİNOP - Sinop'ta otomobilin su kanalına düşmesine sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Korucuk Mahallesi Babacan Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Açıkgöz idaresindeki 34 JJ 423 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Otomobil içinde bulunan sürücü ve 3 yolcu yaralanırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Uçtu: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIFAT YILMAZ - Yerel
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