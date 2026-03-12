Sinop'ta 'Oruç Mevsimi' paneli

Sinop'ta Ramazan ayının manevi derinliğini ve toplumsal hayata yansımalarını ele almak amacıyla öğrenciler tarafından hazırlanan "Oruç Mevsimi" paneli büyük ilgi gördü.

Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Oruç Mevsimi" paneli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Derya Özdemir, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. İki oturum halinde düzenlenen panelde, Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi ve Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayattaki yansımalarını farklı perspektiflerden ele aldı. Öğrenciler, orucun sabır, paylaşma ve tefekkür boyutlarını tartışarak katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Panelin değerlendirme bölümünde ise yazar Erol Erdoğan çevrim içi olarak katılım sağladı. Erdoğan, Ramazan'ın insan ruhunda açtığı derin anlamlar ve toplumsal etkiler hakkında önemli paylaşımlarda bulundu.

Program, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Ramazan'ın paylaşma, sabır ve düşünce iklimini yansıtan anlamlı bir ilim ve fikir buluşmasına dönüştü. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı