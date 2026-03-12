Haberler

Sinop'ta "Oruç Mevsimi" paneli

Sinop'ta 'Oruç Mevsimi' paneli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Ramazan ayının manevi derinliğini ve toplumsal hayata yansımalarını ele almak amacıyla öğrenciler tarafından hazırlanan "Oruç Mevsimi" paneli büyük ilgi gördü.

Sinop'ta Ramazan ayının manevi derinliğini ve toplumsal hayata yansımalarını ele almak amacıyla öğrenciler tarafından hazırlanan "Oruç Mevsimi" paneli büyük ilgi gördü.

Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Oruç Mevsimi" paneli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Derya Özdemir, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. İki oturum halinde düzenlenen panelde, Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi ve Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayattaki yansımalarını farklı perspektiflerden ele aldı. Öğrenciler, orucun sabır, paylaşma ve tefekkür boyutlarını tartışarak katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Panelin değerlendirme bölümünde ise yazar Erol Erdoğan çevrim içi olarak katılım sağladı. Erdoğan, Ramazan'ın insan ruhunda açtığı derin anlamlar ve toplumsal etkiler hakkında önemli paylaşımlarda bulundu.

Program, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Ramazan'ın paylaşma, sabır ve düşünce iklimini yansıtan anlamlı bir ilim ve fikir buluşmasına dönüştü. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

Kanlı talimat! Savaşın yönü değişiyor
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı