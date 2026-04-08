Sinop'ta Nisan Sürprizi: Kentte Aniden Bastıran Kar Yağışı Etkili Oldu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sinop-Boyabat karayolu üzerinde bulunan ve kentin en yüksek noktalarından biri olan Soğuksu mevkisi, nisan ayının ortalarına yaklaşılmasına rağmen lapa lapa yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle başlayan kar yağışı, bölgeden geçen sürücüler için sürpriz oldu.

Karayolları ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına bölgede devriye faaliyetlerini artırdı. Yetkililer, özellikle Dranaz ve Soğuksu geçişlerini kullanacak olan sürücülerin gizli buzlanma ve görüş mesafesinin azalmasına karşı tedbirli olmalarını ve araçlarında gerekli ekipmanları bulundurmalarını istedi.

Meteoroloji verilerine göre, yağışın yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
