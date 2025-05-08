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Sinop'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Sinop'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, motosiklet sürücüsü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.Z. idaresindeki 57 KL 536 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde Hükümet Meydanı'ndan Uğur Mumcu Meydanı yönüne seyir ederken, karşı yönden gelen ve dönüş yapan 57 AB 917 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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