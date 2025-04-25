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Sinop'ta Mobil Trafik Eğitim Tırı Öğrencilere Eğitim Verdi

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Sinop'ta öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda uygulamalı trafik eğitimi aldı. Etkinlikte çocuklar, özel parkurda trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Sinop'ta

SİNOP - Sinop'ta öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Sinop'a gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı, Uğur Mumcu Meydanı'nda öğrencilerle buluştu. Trafik bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de önemli bilgiler edindi. Etkinlik alanına kurulan özel parkurda öğrenciler, akülü ve pedallı araçlarla trafik ortamını deneyimledi. Yaya geçitleri, trafik lambaları ve kavşaklar gibi unsurların yer aldığı parkurda çocuklar, trafik kurallarını birebir yaşayarak öğrendi. Ardından gruplar halinde eğitim tırına alınan öğrencilere, trafik güvenliğiyle ilgili simülasyon gösterimleri sunularak teorik bilgiler aktarıldı.

Eğitim alanını ziyaret eden Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Trafik eğitimlerini sınıf ortamında teorik olarak veriyoruz. Ancak bu bilgileri sahada davranışa dönüştürmek daha kalıcı öğrenme sağlıyor. Çocuklarımız geleceğin sürücüleri. Bu nedenle küçük yaşta kazanılan bilinç, ileride can kayıplarını ve acıları önleyecek. Trafik kuralları, yaşanmış acılardan ve bilimsel çalışmalardan elde edilen kurallardır. Tüm vatandaşlarımızın bu kurallara uymasını istiyoruz. Çünkü kazaların en büyük nedeni insan kaynaklı hatalardır. Bu hataları önlemek bizim elimizde" dedi.

Etkinlik sonunda görevli personel, öğrencilere trafik güvenliği konulu broşürler dağıttı. Öğrenciler ise hem eğlendiklerini hem de çok şey öğrendiklerini belirterek etkinlikten memnun kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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