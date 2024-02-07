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Sinop'ta Miraç Kandili ve deprem anma programı düzenlendi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Miraç Kandili ve 6 Şubat depreminin yıl dönümü nedeniyle Merkez Camii'de kandil ve anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu. Programın sonunda dua edildi ve vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Miraç Kandili ve 6 Şubat depreminin yıl dönümü nedeniyle Merkez Camii'de kandil ve anma programı düzenlendi.

Miraç Kandili ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem afeti dolayısıyla Merkez Camii'nde akşam namazını müteakiben Miraç Kandili Özel programı ile deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşların ruhuna ithafen anma programı düzenlendi.

İlçe müftülüğü personeli tarafından icra edilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahilerin okunduğu program, Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz'ın yaptığı vaaz ve dua ile sona erdi.

Programın ardından kılınan yatsı namazı sonrası vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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