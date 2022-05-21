Sinop'ta Meydana Gelen Heyelanda 2 Ev 1 Samanlık Zarar Gördü - Haberler

MUSTAFA USTA

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 ev ve 1 samanlık zarar görürken, ilçenin su şebekesini besleyen ana isale hattının kopması sonucu bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı.

Sinop'un Türkeli ilçesi Hamamlı köyü Çayırlar Mahallesi eski Yeşiloba grup yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucunda 1 samanlık yıkılırken, Muhammet Özcan ve Haşim Özcan'a ait evlerde hasar oluştu. Eski Yeşiloba köyü grup yolu üzerinde bulunan Madan Gönü yol ayrımı yakınındaki ilçe şebekesini besleyen ana isale hattında oluşan kopma sonucu bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı.

Türkeli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkeli ana şebekemizden isale hattımızda Hamamlı köyü Çayırlar Mahallesi'nde bir patlak meydana geldi. Aynı zamanda Çayırlar Mahallemizde iki adet kullanılmayan ağaç evde de hasar oluştu. Ekip arkadaşlarımız gerekli çalışmalara başladılar. Şu an ilçemizde ana hattımızda meydana gelen arızadan dolayı su veremiyoruz. Ama hızlı şekilde çalışıp ilçemizin öncelikli su ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Heyelandan dolayı yolda da hasar meydana geldi. Meydana gelen zararların karşılanması adına da mühendis arkadaşlarımız incelemelerini sürdürüyorlar."