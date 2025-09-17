Sinop'ta Mevlidi Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Sinop'un Taşmanlı köyünde Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami Aile Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Programa, İl Müftüsü Paşa Bektaş, Dikmen İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen ve Hikmet Yıldırım katıldı. Bunun yanı sıra, bölge köylerden gelen imam hatip hocaları ve vatandaşlar, aileleriyle birlikte etkinliğe iştirak etti.

Program, İl Müftüsü Paşa Bektaş'ın Mevlidi Nebi Haftası'nın önemi ve İslam'daki aile değerleri konusundaki sohbeti ile başladı. Bektaş, Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) hayatından örnekler vererek, ailelerin dini eğitim ve bilinçlenme sürecine katkı sağlayacak mesajlar verdi.

Sohbetin ardından Bektaş tarafından yapılan dua ile program sona erdi. - SİNOP