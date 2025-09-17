Haberler

Sinop'ta Mevlidi Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Sinop'un Taşmanlı köyünde gerçekleştirilen 'Cami Aile Buluşması' programında İl Müftüsü Paşa Bektaş, aile değerleri ve dini eğitim konularında sohbet etti. Etkinliğe bölge köylerden gelen imam hatip hocaları ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'un Taşmanlı köyünde Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami Aile Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Programa, İl Müftüsü Paşa Bektaş, Dikmen İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen ve Hikmet Yıldırım katıldı. Bunun yanı sıra, bölge köylerden gelen imam hatip hocaları ve vatandaşlar, aileleriyle birlikte etkinliğe iştirak etti.

Program, İl Müftüsü Paşa Bektaş'ın Mevlidi Nebi Haftası'nın önemi ve İslam'daki aile değerleri konusundaki sohbeti ile başladı. Bektaş, Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) hayatından örnekler vererek, ailelerin dini eğitim ve bilinçlenme sürecine katkı sağlayacak mesajlar verdi.

Sohbetin ardından Bektaş tarafından yapılan dua ile program sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
