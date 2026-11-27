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Sinop'ta "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında düzenlenen münazara etkinliğinde lise öğrencileri, insan ve doğa ilişkisini farklı bakış açılarıyla ele aldı.

"Çatışmıyoruz, Tartışıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi ve Sinop Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan takımlar, "İnsan doğaya hakimdir" ve "İnsan doğaya hakim değildir" tezlerini savundu. Öğrenciler, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak düşüncelerini farklı bakış açılarıyla ortaya koydu. Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlikle, etkili iletişim, hitabet, ikna kabiliyeti, empati kurma, takım çalışması ve öz güven gibi becerilerin kazandırılması hedeflendi.

Kendini özgürce ifade edebilen, farklı düşüncelere saygı duyan, sorgulayan ve çözüm üreten nesiller yetiştirmek amacıyla yürütülen proje çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı