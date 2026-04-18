Sinop'ta kırsal yollarda bakım çalışmaları

Sinop'ta kış şartlarının olumsuz etkilediği köy yollarında bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türkeli ilçesine bağlı Yapraklı köyünde ekipler tarafından greyder destekli ve malzemeli yol bakım çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla yol zemini düzenlenerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde ulaşım standardını yükseltmek amacıyla çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, "Kesintisiz ve güvenli ulaşım için sahadayız" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, il genelinde yürütülen çalışmaların kış sonrası oluşan yol bozulmalarını gidermek ve vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla devam edeceğini bildirdi. - SİNOP

