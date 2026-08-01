Sinop’ta kayın ormanları için doğal gençleştirme seferberliği

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, kayın ormanlarının doğal yapısını koruyarak sürdürülebilir ormancılığı desteklemek amacıyla doğal gençleştirme çalışmalarına başladı.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğanın sunduğu bol tohum yılı fırsatını değerlendirerek belirlenen sahalarda kayın tohumlarının toprakla buluşmasını sağlıyor. Çalışmalar kapsamında ormanların kendi doğal döngüsü içerisinde yenilenmesi hedefleniyor.

Yürütülen doğal gençleştirme çalışmalarıyla kayın ormanlarının kendi tohumlarıyla yeniden oluşmasının sağlanması, biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli ekosistemlerin oluşturulması amaçlanıyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, doğal kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı ormanlar bırakılması için doğayla uyumlu ormancılık faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı