Sinop'ta Kaybolan 5 Yaşındaki Otizmli İbrahim Ay, 2,5 Yıldır Bulunamadı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta, 20 Nisan 2020 tarihinde kaybolan otizmli İbrahim Ay (5), yaklaşık 2,5 yıldır bulunamadı. İbrahim Ay'ın amcası Kasım Ay, "Yaklaşık 2,5 sene olacak. İbrahim'den hala haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz çıkmadı. Arama çalışmalarının biraz daha sıklaşmasını istiyoruz" dedi.

Olay, Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay'ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda uzun süre arandı ancak bir sonuç alınamadı.

İbrahim Ay'ın amcası Kasım Ay, "Yaklaşık 2,5 sene olacak. İbrahim'den hala haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz çıkmadı. Arama çalışmalarının biraz daha sıklaşmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

Otizmli İbrahim Ay'ın kaybolduğu evin ve köyün havadan görüntüsü