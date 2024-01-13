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Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Aksadı

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Sinop'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde trafikte aksamalara neden oldu. Pervane mevkisi ve kent merkezinde araçlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Polis ekiplerinin zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Sinop Belediyesi ve Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı. Sinop genelinde 110 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde trafikte aksamalara neden oldu. Pervane mevkisi ve kent merkezinde araçlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Polis ekiplerinin zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Sinop Belediyesi ve Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Sinop kent merkezinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı trafikte aksamalara yol açtı. Öte yandan, Paşa Tabyaları mevkisinde buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç ters döndü. Ters dönen araç, metrelerce kayarak istinat duvarına çarparak durabildi. Ayrıca Hastane Kavşağı'nda ise bir araç sürücüsü virajı alamayarak kaldırıma çarptı.

110 KÖY YOLU KAPANDI

Ayrıca Sinop genelinde 110 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, merkezde 6 köy yolu, ilçelerde Ayancık 71 ve Türkeli'de 33 köy yolu olmak üzere 110 köy yolu kapandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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