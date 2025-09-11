Sinop'ta Kampüs Camii İnşaatı Yüzde 80 Tamamlandı

Sinop'ta, Üniversite Yerleşkesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımı sürdürülen Kampüs Camii inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı.

Sinop-Ayancık Karayolu üzerinde, Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi karşısındaki alanda yapımı süren cami, dernek ile hayırsever vatandaşların desteğiyle yükseliyor. 2023'te projelendirilen ve temel atma töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen caminin maliyetinin yüzde 51'ini Ayancık Kereste Fabrikası sahibi iş insanı Mustafa Özdemir üstlenirken, isim hakkı da Özdemir'e verildi.

"Külliye gibi bir yapı olacak"

Dernek Başkanı Hakkı Bafralı, caminin ana kubbesinin betonunun önümüzdeki günlerde atılacağını belirterek, "İnşaatımız kesintisiz devam ediyor, yüzde 80 seviyesine ulaştık. Kaba inşaatı 1-1,5 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Bafralı, Kampüs Camii'nin klasik bir ibadethane olmanın ötesinde öğrenciler için sosyal bir yaşam alanı sunacağını vurgulayarak, "Cami külliye tarzında olacak. İçinde kitap okuma bölümleri, çay içme yerleri, oyun salonları ve kafeteryalar yer alacak. Öğrenciler burada hoşça vakit geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

Bafralı, caminin yapımında katkısı bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, kamuoyunun desteğine olan ihtiyaçlarını yineledi. - SİNOP