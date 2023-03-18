Sinop'ta Kalkan Balığının Kilosu 600 Liraya Çıktı. Sinoplu Balıkçı: "Vatandaş Kalkan Balığını Yiyemiyor Çünkü Çok Pahalı"

Sinop'ta nadir olarak avlanan kalkan balığının kilosu iriliğine göre 600 liraya kadar çıktı. Balıkçı Mert Kanal, "Daha küçük balıklar da var, daha ekonomik olanlar. Ekonomik diyoruz ama vatandaşa göre onlar da pahalı. Restoranlara göre ekonomik. Vatandaş kalkan balığını yiyemiyor çünkü çok pahalı. Tezgaha gelip fiyat sorduklarında tepki gösteriyorlar" dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta nadir olarak avlanan kalkan balığının kilosu iriliğine göre 600 liraya kadar çıktı. Balıkçı Mert Kanal, "Daha küçük balıklar da var, daha ekonomik olanlar. Ekonomik diyoruz ama vatandaşa göre onlar da pahalı. Restoranlara göre ekonomik. Vatandaş kalkan balığını yiyemiyor çünkü çok pahalı. Tezgaha gelip fiyat sorduklarında tepki gösteriyorlar" dedi.

Sinop açıklarında avlanan 7-8 kiloluk kalkan balıkları iriliğine göre kilogramı 600 ve 650 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Mert Kanal, fiyatlara ilişkin şunları söyledi:

"EVDE ALIP YEMEMİZ ZOR ÇÜNKÜ GERÇEKTEN PAHALI"

"Kalkan balıklarının bir tanesi 8 kilo 800 gram, bir tanesi 6 kilo 600 gram. Güzel iri balıklar. Denizden yeni geldi hala canlılar. Bunları şimdi telefonla sattık. Yerleri hep belli bunların ya şahıslara ya da restoranlara gidiyor. Bu balıklar İstanbul'a gidecek. Kilogramı 600 liraya verdik. Daha küçük balıklar da var, daha ekonomik olanlar. Ekonomik diyoruz ama vatandaşa göre onlar da pahalı, restoranlara göre ekonomik. Vatandaş kalkan balığını yiyemiyor çünkü çok pahalı. Tezgaha gelip fiyat sorduklarında tepki gösteriyorlar. Onlar da haklı. Biz de haklıyız alamıyoruz çünkü. Piyasa belli. Uyguna alamıyoruz mecburen pahalı satmak zorundayız. Kalkanın satış amacı ya restoran ya da hediyelik. Evde alıp yememiz zor çünkü gerçekten pahalı."

"BİZE GÖRE FİYATI ÇOK"

Balıkçı tezgahına gelen Ali Ural ise, "Beni aşıyor kimler yer bilemiyoruz. Memur olsun, orta halli olsun bunların yiyebileceğini sanmıyorum ama ileri düzeyde geliri olanlar yiyebilir. Onun dışında tezgaha koyuyorlar. Bize göre fiyatı çok. Hamsinin, istavritin kilogramına 90- 100 lira dedikleri bile pahalı. Onu bile alacak vatandaş çok az" dedi.

Görüntü dökümü:

*Mert Kanal

*Ali Ural

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