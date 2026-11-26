Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, bilgilendirme stantları kuruldu ve "Sessiz Sandalyeler" ile şiddete dikkat çekildi.

Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Hükümet Konağı önünde bilgilendirme stantları kuruldu. Etkinlikte, şiddet mağduru kadınların yarım kalan hayatlarını simgeleyen "Sessiz Sandalyeler Enstalasyonu" da sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş birliğinde kurulan stantlarda vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, şiddet mağduru kadınların destek mekanizmalarına ulaşabilmesi için kurumların koordineli şekilde çalıştığı vurgulandı. 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 182, ŞÖNİM ve KADES uygulamasının şiddetle mücadelede önemli rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı