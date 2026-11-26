Sinop'ta kadına yönelik şiddete karşı stantlar kuruldu, Sessiz Sandalyeler sergilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Hükümet Konağı önünde bilgilendirme stantları kuruldu. Etkinlikte Sessiz Sandalyeler Enstalasyonu sergilendi; 112, ALO 182, ŞÖNİM ve KADES'in önemine dikkat çekildi.
Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, bilgilendirme stantları kuruldu ve "Sessiz Sandalyeler" ile şiddete dikkat çekildi.
Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Hükümet Konağı önünde bilgilendirme stantları kuruldu. Etkinlikte, şiddet mağduru kadınların yarım kalan hayatlarını simgeleyen "Sessiz Sandalyeler Enstalasyonu" da sergilendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş birliğinde kurulan stantlarda vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Etkinlikte, şiddet mağduru kadınların destek mekanizmalarına ulaşabilmesi için kurumların koordineli şekilde çalıştığı vurgulandı. 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 182, ŞÖNİM ve KADES uygulamasının şiddetle mücadelede önemli rol üstlendiğine dikkat çekildi.