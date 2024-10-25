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Sinop'ta Hastaneden Yükselen Siyah Duman Tedirginlik Yarattı

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Sinop'un Ayancık Devlet Hastanesi'nin bacasından çıkan siyah duman, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Olay, vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerle kaydedildi.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık Devlet Hastanesi'nin bacasından çıkan siyah dumanlar vatandaşları tedirgin etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'ni bacasından çıkan siyah duman, vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntü alan vatandaşın "Ayancık Devlet Hastanesi. Beyaz bulutlar arasında karabulut. Tren değil, hastane binası. Havalandırma pis dumanı alıyor içeri atıyor. Yazık" dediği duyuldu.

Sinop'ta Hastaneden Yükselen Siyah Duman Tedirginlik Yarattı
Kaynak: ANKA / Yerel

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