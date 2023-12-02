Sinop'ta Hamsi Kamyonlarından Akan Su Yolları Kayganlaştırdı

Sinop'un Yaykıl Köyü mevkiinde hamsi kamyonlarından akan su yolların kayganlaşmasına neden oldu. Karayolları ekibi tarafından kumlanarak yolun kayganlığı giderildi.

Sinop'ta kaygan yola kum döküldü

SİNOP - Sinop'ta hamsi kamyonlarından akan su yolların kayganlaşmasına neden oldu. Kaygan yol Karayolları ekibi tarafından kumlandı.

Sinop'un Yaykıl Köyü mevkiinde hamsi kamyonlarından akan su yolların kayganlaşmasına neden oldu. Çok sayıda sürücü yolun kayganlığından şikayetçi oldu. Karayolları ekibi gelen ihbarlar sonucu harekete geçti. Kaygan yol Karayolları personeli tarafından kumlanarak yolun kayganlığı giderildi.