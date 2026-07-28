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Sinop'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Broşürlerle Tanıtılıyor

Sinop'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Broşürlerle Tanıtılıyor
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Aile On Yılı' etkinlikleri kapsamındaki projeyi daha geniş kitlelere duyurmak için cami, durak, eczane gibi yoğun noktalara bilgilendirme broşürleri yerleştirdi. Proje, evlilik hazırlığındaki gençlere rehberlik ve destek sağlamayı hedefliyor.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile On Yılı" etkinlikleri kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla kent genelinde bilgilendirme broşürleri dağıttı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla proje hakkında vatandaşların kolayca bilgi edinebilmesi için broşürler şehrin birçok farklı noktasına yerleştirildi. Broşürlerin camiler, yüzme havuzları, otobüs durakları, eczaneler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı çeşitli alanlarda erişime sunulduğu belirtildi.

Yetkililer, proje ile evlilik hazırlığında olan gençlere rehberlik edilmesinin ve destek mekanizmalarının tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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