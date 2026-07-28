Sinop'ta 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Broşürlerle Tanıtılıyor

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile On Yılı" etkinlikleri kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla kent genelinde bilgilendirme broşürleri dağıttı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla proje hakkında vatandaşların kolayca bilgi edinebilmesi için broşürler şehrin birçok farklı noktasına yerleştirildi. Broşürlerin camiler, yüzme havuzları, otobüs durakları, eczaneler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı çeşitli alanlarda erişime sunulduğu belirtildi.

Yetkililer, proje ile evlilik hazırlığında olan gençlere rehberlik edilmesinin ve destek mekanizmalarının tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı