Sinop'ta evde kimlik kartı başvurusu hizmeti sürüyor

Sinop'ta nüfus müdürlüğüne gidemeyen yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlar için evde kimlik kartı başvurusu hizmeti aralıksız sürdürülüyor.

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Adreste Nüfus Hizmeti" personeli, il genelinde evlerinden çıkamayan vatandaşların kimlik başvurularını adreslerinde gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekipler, talep oluşturan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evlerine giderek tüm işlemleri yerinde tamamlıyor. Görevliler, parmak izi alımından evrak imzalanmasına kadar çipli kimlik kartı için gerekli tüm başvuru sürecini mobil cihazlarla vatandaşların bulunduğu adreste gerçekleştiriyor. Özellikle 75 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere yatağa bağımlı hastalar ve engelliler için uygulama büyük kolaylık sağlıyor.

"Gezici Kayıt Terminali" ile yapılan hizmet sayesinde vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmazken hem zaman kaybı hem de ulaşım zorlukları ortadan kaldırılıyor. - SİNOP