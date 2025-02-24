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Sinop'ta Ekipler, 85 Yaşındaki Hastaya Ulaşmak İçin Seferber Oldu

Sinop'ta Ekipler, 85 Yaşındaki Hastaya Ulaşmak İçin Seferber Oldu
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Sinop'un Ayancık ilçesinde 85 yaşındaki Kazım Akkaya'nın kalça yaralanması için sağlık ve özel idare ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen 8 saatte hastaya ulaşmayı başardı.

Sinop'ta sağlık ve özel idare ekipleri, 85 yaşındaki hasta için seferber oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Kozsökü köyünde yaşayan 85 yaşındaki Kazım Akkaya, kalçası üzerine düştü. Olayın ardından, yakınları 112'yi arayarak yardım talep etti. Ancak, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca, hastaya ulaşmak için İl Özel İdaresi ekipleri devreye girdi. İlçeye 15 km uzaklıkta olan köye ulaşmak için ekipler 1 metreyi aşan karlı yolları aşarak hastaya 8 saatte ulaşabildi. Ekipler, karla kapanan yolları açarak sağlık görevlilerinin Kazım Akkaya'ya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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