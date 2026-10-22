Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta DSİ mevkisinde yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş ölü yunus buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta DSİ mevkisinde yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş ölü yunus buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta DSİ mevkisinde sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz duran ölü bir yunus buldu. Henüz bulunduğu yerden alınmayan yunusun ekiplerce sahilden kaldırılması ve ölüm nedeninin araştırılması bekleniyor.

Sinop'ta sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü yunus buldu.

Edinilen bilgiye göre, DSİ mevkisinde sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz duran bir yunus fark etti. Yunusun ölü olduğu görüldü.

Henüz bulunduğu yerden alınmayan yunusun, ekipler tarafından sahilden kaldırılması ve ölüm nedeninin araştırılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri çıktı

Tuvalete giren hemşire fark etti, telefondan çıkanlar mide bulandırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Gazze'deki hastaneler karanlığa gömülmek üzere! Sağlık Bakanlığından hayati çağrı

Ülkedeki hastaneler için hayati çağrı! Son ışık da sönmek üzere
Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanetle bittiğini anlattı: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı

Ayça Tekindor sevgilisini ifşa etti: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı
Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak

Kahve devi kuralları değiştirdi! Masaya oturmanın artık bir şartı var
Fenomen ve oyun geliştirici Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti

Ünlü oyun geliştirici canlı yayında kendini ateşe verdi!

Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım: Sonunda üç şey önemli

Nişanlısı “Aldatıldım” demişti: Somer Şef’ten “yazgı” paylaşımı