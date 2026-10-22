Sinop'ta DSİ mevkisinde yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş ölü yunus buldu

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Sinop'ta sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü yunus buldu.

Edinilen bilgiye göre, DSİ mevkisinde sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz duran bir yunus fark etti. Yunusun ölü olduğu görüldü.

Henüz bulunduğu yerden alınmayan yunusun, ekipler tarafından sahilden kaldırılması ve ölüm nedeninin araştırılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı