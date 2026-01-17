Haberler

Sinop'ta AFAD gönüllüleri sahaya hazır

Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen 'Destek AFAD Gönüllülük Eğitimi', katılımcılara afetlere hazırlık konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Eğitim, çadır kurma, yangınla mücadele ve temel ilk yardım konularını kapsadı.

Sinop Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen "Destek AFAD Gönüllülük Eğitimi" tamamlandı.

Eğitimde katılımcılara afetlere hazırlık konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Eğitim programında afet farkındalık, çadır kurma, ip bağlama teknikleri, yangınla mücadele ve temel ilk yardım konuları yer aldı. Katılımcılar, senaryo temelli uygulamalarda öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu.

AFAD yetkilileri, gönüllülük esaslı bu tür eğitimlerin afet anında toplum direncini artırdığını ve bilinçli müdahalelerin hayat kurtardığını vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

