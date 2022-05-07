Sinop'ta Dere Taştı, 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Haberler

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Sinop'ta Dere Taştı, 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

ANKA - Mustafa Usta - Yerel
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Sinop Türkeli’de gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrasında ilçe merkezi ile 11 köyü birbirine bağlayan Yılanlık mevkiindeki geçici köprü, derenin taşması sonucu sular altında kaldı.

MUSTAFA USTA

Sinop Türkeli'de gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrasında ilçe merkezi ile 11 köyü birbirine bağlayan Yılanlık mevkiindeki geçici köprü, derenin taşması sonucu sular altında kaldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Türkeli Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.

İlçede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde yıkılan Yılanlık Köprüsü'nün yerine yapılan geçici köprü, su seviyesinin yükselmesiyle Türkeli Çayı'nın taşması sonucu sular altında kaldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri önlem alarak, tahribat meydana gelen köprüyü geçici süreliğine ulaşıma kapattı.

Görüntü dökümü:

*Taşan dereden detay görüntüler

ANKA / Mustafa Usta - Yerel

Hisarcık, Türkeli, Sinop, su, Yerel, Haberler

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