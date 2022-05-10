Sinop'ta Deniz Üzerinde Oluşan Tabaka Vatandaşları Tedirgin Etti

MUSTAFA USTA

Sinop'ta deniz üzerinde oluşan turuncu tabaka vatandaşları tedirgin etti.

Sinop'un İskele mevkiinde, deniz üzerinde bu sabah saatlerinde turuncu bir tabaka oluştu. Deniz üzerinde turuncu tabakayı gören vatandaşlar, "Burası derhal temizlenmeli. Bu görüntü buraya yakışmıyor" dedi.

Sahilde dolaşırken turuncu tabakayı gören Seyfettin Demirel, "Burada oluşan tabaka kimyasal bir madde. Tekneden ya da başka bir yöntemle bunu denize dökmüşler. Suyun üstünde dalga dalga oluşmuş. Bu görüntü buraya yakışmıyor, Sinop'a hiç yakışmıyor. Yetkililerin acilen buraya müdahale etmesi lazım" diye konuştu.

Sahilde dolaşırken turuncu tabakayı gören Resul Kayahan ise "Trabzon'dan, Samsun'dan Sinop'a yüzmeye gelenler için, Sinop için yüz karası bence bu görüntü. Kim yaptıysa, nasıl olduysa bunlar olmamalı" dedi.

Görüntü dökümü:

*Seyfettin Demirel

*Resul Kayahan

*Detay görüntüler