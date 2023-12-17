Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılına özel halk müziği konseri düzenlendi

SİNOP - Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Sinop Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla düzenlenen 100. Yıl Türk Halk Müziği Konseri izleyenlerin takdirini topladı.

Cumhuriyetin 100. Yılı çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor. Sinop Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla düzenlenen 100. Yıl Türk Halk Müziği Konseri yoğun katılımla gerçekleşti. Sinop Kültür Merkezi'inde düzenlenen konserde Koro şefliğini Gencer Seçkin Topsakal'ın üstlendiği bağlamalarda; İsmail Macit, Can Aslan, Metin Şanlı Yeliz Aykan cura bağlamada; Görsev Yavuz, neyde Osman Topçu, bas davulda Kerim Karabulut, ritim sazda Murat İlkılıç, kemanda Salih Olguncan, gitarda Ferkan Özdemir yer aldı. Birbirinden güzel türkülerin söylendiği konserde izleyiciler gece boyunca müzik dolu bir gece geçirdi.

Konseri izleyen emekli öğretmen Ayşegül Yılmaz, "Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla Sinop'ta yapılmış bu konser gerçekten gurur vericiydi. Büyük bir zevkle dinledim. Özellikle orkestra şefi, orkestradakiler, korodakiler mükemmeldi. Gururla dinledim tekrarını ve sürekli olmasını isteriz" dedi.

Konseri izleyenler arasında bulunan Ahmet Kurukaya, "Konser çok güzel hazırlanmış geçen seneye göre çok daha güzel olmuş. Geçen yılda izlemiştim ama bu sene ki hazırlık mükemmeldi" diye konuştu.

Gecenin sonunda Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş tarafından Koro Şefi Gencer Seçkin Topsakal'a çiçek takdiminde bulunuldu. Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Konsere ayrıca İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Şakir Taşdemir ve vatandaşlar katıldı.