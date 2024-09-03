Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta çöplükte bebek cesedi bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün İstanbul Avcılar'da bulunan bebek cesesinden sonra bugün de Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde sabah saatlerinde bir bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeği çöpe atan kişi ya da kişilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi çöp depolama alanında sabah saatlerinde çöpleri ayrıştıran görevliler, hareketsiz yatan bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

"CESET KOYTERNERDEN GELMİŞ"

Tesis görevlilerinin durumu fark ettiğini belirten Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Tesis çalışanları arkadaşlarımız 10.30 saatlerinde çöpleri ayrıştırma işlemi yaparken bebek cesedi fark etmişler. Durumu hemen ekiplere haber verdik. Ceset konteynerden gelmiş. Gereken süreci başlattık. Bebeği çöpe atan kişi ya da kişiler en kısa zamanda eminim ki bulunacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma İstanbul Avcılar 3-sayfa Güncel Bebek Sinop Yerel Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi? Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim? Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ: Okul servis ücretleri belli oldu mu? 2024- 25 Eğitim- Öğretim yılı servis ücretleri ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi? NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir?
title