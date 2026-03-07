Sinop'ta miniklerin tekne orucu sevinci

Sinop'ta çocuklara Ramazan kültürünü sevdirmek amacıyla düzenlenen "Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı" etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda minikler günün belirli bir bölümünde tuttukları tekne orucunun ardından iftar yapmanın sevincini yaşadı. Etkinlik kapsamında çocuklar çeşitli etkinliklere katılarak resimler yaptı, oyunlar oynadı ve Ramazan atmosferini aileleriyle birlikte deneyimledi.

Programda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan hamburger ikram edildi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte yapılan yemek duasının ardından çocuklar tekne oruçlarını açtı. Etkinliğin en renkli anlarından biri ise sahnelenen Karagöz ve Hacivat gösterisi oldu. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği gösteri salonda neşeli anlar yaşattı.

Programın sonunda pasta kesilerek çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel, veliler ve çok sayıda çocuk katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı