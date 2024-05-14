Sinop'ta bilim fuarı açıldı

SİNOP - Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fen Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Sinop Şehit Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Eraltan, "Bu çalışmada görev yapan, görev alan öğrencilerimizin 20 yıl sonra ülkemizin ileri teknolojilerini üreten mühendisler olmayacağını, yeni teknoloji silahlarımızı üretmeyeceğine, geleceğin tarihçilerinin, edebiyatçılarının bu çocuklar arasından çıkmayacağını kimse iddia edemez. Ben bu çalışmada emeği geçen başta koordinatör öğretmenimiz Özlem Yılmaz hocamıza ve gönüllü olarak bu projeleri hazırlayan öğretmen arkadaşlarıma ve katılan öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fuara, Sinop Üniversitesi Genel Sekreteri Şenol Metin, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy ve öğrenciler katıldı.