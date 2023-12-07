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Sinop'ta Bayraktar Akıncı, IHA-122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi

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Türkiye'nin insansız hava savunma sistemleri arasında önemli yere sahip Bayraktar Akıncı, Sinop'ta 55 km menzilde IHA- 122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi.

Sinop'ta füze atış testi gerçekleştirildi

SİNOP - Bayraktar Akıncı, IHA-122 süpersonik füze atış testini Sinop'ta gerçekleştirdi.

Türkiye'nin insansız hava savunma sistemleri arasında önemli yere sahip Bayraktar Akıncı, yeni bir başarıya imza attı. BayraktarAkıncı, Sinop'ta 55 km menzilde IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. İlk kez gerçekleştirilen İHA-122 süpersonik füze test atışı ile hedefi tam isabetle vurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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