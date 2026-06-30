Haberler

Sinop'ta atıl okul binası köy yaşam merkezine dönüşüyor

Sinop'ta atıl okul binası köy yaşam merkezine dönüşüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesi Salar köyünde uzun süredir atıl durumda olan eski okul binası, Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında yenilenerek köylülerin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde kullanabileceği çok amaçlı bir yaşam merkezine dönüştürülüyor. Vali Mustafa Özarslan, projenin kırsal yaşamı güçlendireceğini belirtti.

Sinop Valiliği'nin Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında, Boyabat ilçesi Salar köyünde uzun süredir atıl durumda bulunan eski okul binası yenilenerek yeniden köylülerin hizmetine sunulacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, restorasyon çalışmaları devam eden eski okul binasında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özarslan, projenin kırsal yaşamın güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Vali Özarslan, kullanılmayan kamu binalarının yeniden değerlendirilmesinin hem kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağladığını hem de köylerde sosyal yaşamı canlandıracak yeni alanlar oluşturduğunu ifade etti. Vali Özarslan, "Atıl durumdaki kamu binalarını yeniden değerlendirerek hem kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanıyor hem de köylerimizin sosyal hayatına katkı sağlayacak yeni yaşam alanları oluşturuyoruz" dedi.

Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında yenilenen binanın tamamlanmasının ardından, köy sakinlerinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde kullanabileceği çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu

Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü komedyenden ilk açıklama
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı