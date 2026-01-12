Sinop'ta köy yaşam merkezleri projesi yaygınlaşıyor

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Yalı Köyü Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, atıl durumdaki kamu binalarının Köy Yaşam Merkezleri aracılığıyla yeniden işlev kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Özarslan, yaptığı açıklamada Sinop genelinde kullanılmayan ve terk edilmiş kamu binalarının küçük bütçelerle onarılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, bu çalışmaların hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı hem de kırsal yaşamın canlandırılması açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

"Bizler, ilk önce binaları şekillendiririz. Sonra da onlar bizleri şekillendirir. Binaların insan davranışları üzerinde gizil ve potansiyel güçleri vardır" diyen Özarslan, mekanların sosyal hayat ve üretkenlik üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Kullanılmayan bir kamu binasının yeniden onarılarak eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü bir yaşam merkezine dönüştürülmesinin kendisi için meslek hayatının en mutlu anlarından biri olduğunu dile getiren Vali Özarslan, Köy Yaşam Merkezleri projesinin Sinop'ta yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini kaydetti. - SİNOP