Haberler

Sinop'ta köy yaşam merkezleri projesi yaygınlaşıyor

Sinop'ta köy yaşam merkezleri projesi yaygınlaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Yalı Köyü Yaşam Merkezi'nde yaptığı incelemelerde atıl durumdaki kamu binalarının yeniden işlev kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Özarslan, bu çalışmaların kırsal yaşamı canlandırma ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Yalı Köyü Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, atıl durumdaki kamu binalarının Köy Yaşam Merkezleri aracılığıyla yeniden işlev kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Özarslan, yaptığı açıklamada Sinop genelinde kullanılmayan ve terk edilmiş kamu binalarının küçük bütçelerle onarılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, bu çalışmaların hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı hem de kırsal yaşamın canlandırılması açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

"Bizler, ilk önce binaları şekillendiririz. Sonra da onlar bizleri şekillendirir. Binaların insan davranışları üzerinde gizil ve potansiyel güçleri vardır" diyen Özarslan, mekanların sosyal hayat ve üretkenlik üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Kullanılmayan bir kamu binasının yeniden onarılarak eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü bir yaşam merkezine dönüştürülmesinin kendisi için meslek hayatının en mutlu anlarından biri olduğunu dile getiren Vali Özarslan, Köy Yaşam Merkezleri projesinin Sinop'ta yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini kaydetti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte

Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi