Sinop'ta Arılığa Giren Ayı Kovanları Parçaladı

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde yerleşim yerlerine inen ayı, bir üreticiye ait arılığa girerek kovanları parçaladı. Arıcı Ümit Yolaçan, " Dün akşam biz evde yokken ayı girmiş. 6 tane kovanımı parçalamış" dedi.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Tepecik Köyü'nde gece saatlerinde Ümit Yolaçan'a ait arılığa giren ayı, 6 kovanı parçalayarak içerisindeki çok sayıda peteğe zarar verdi. Rutin kontrollerini yapmak üzere sabah arılığa giden Yolaçan, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Kovanların parçalandığını ve peteklerin çevreye saçıldığını gören üretici, durumu anlamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen Ümit Yolaçan, bir ayının iki gece üst üste arılığa gelerek, kovanlara zarar verdiğini gördü.

Kovanlarının ve emeğinin ziyan olduğunu belirten Yolaçan, "Dün akşam biz evde yokken ayı girmiş. 6 tane kovanımı parçalamış, eşmiş buraları. Arkadan açmış buraları. Eşmeye çalışmış girmek için. Buradan girememiş, gelmiş buradan girmiş. Oraları dağıtmış, bütün kolonları. Tam çalışır durumdalardı. Ne güzel yetiştirmeye çalışıyordum. Bunları biraz toparlamak lazım" dedi.

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü

Yeni sevgili ile eski eş sokakta karşılaştı, sonrası facia
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi