Sinop'ta Arılığa Giren Ayı Kovanları Parçaladı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde yerleşim yerlerine inen ayı, bir üreticiye ait arılığa girerek kovanları parçaladı. Arıcı Ümit Yolaçan, " Dün akşam biz evde yokken ayı girmiş. 6 tane kovanımı parçalamış" dedi.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Tepecik Köyü'nde gece saatlerinde Ümit Yolaçan'a ait arılığa giren ayı, 6 kovanı parçalayarak içerisindeki çok sayıda peteğe zarar verdi. Rutin kontrollerini yapmak üzere sabah arılığa giden Yolaçan, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Kovanların parçalandığını ve peteklerin çevreye saçıldığını gören üretici, durumu anlamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen Ümit Yolaçan, bir ayının iki gece üst üste arılığa gelerek, kovanlara zarar verdiğini gördü.

Kovanlarının ve emeğinin ziyan olduğunu belirten Yolaçan, "Dün akşam biz evde yokken ayı girmiş. 6 tane kovanımı parçalamış, eşmiş buraları. Arkadan açmış buraları. Eşmeye çalışmış girmek için. Buradan girememiş, gelmiş buradan girmiş. Oraları dağıtmış, bütün kolonları. Tam çalışır durumdalardı. Ne güzel yetiştirmeye çalışıyordum. Bunları biraz toparlamak lazım" dedi.

Kaynak: ANKA