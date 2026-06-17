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Sinop'ta Yiyecek Arayan Ayı Ailesi Kameralara Yansıdı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan anne ayı ve üç yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Anne ayı, tehlike sezince yavrularını alarak çalılıkların arasına kaçtı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan anne ayı ve üç yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Boyabat ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda yiyecek arayışına çıkan anne ayı ve üç yavrusu, bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekti. Yeşillikler arasında bir süre yiyecek arayan ayı ailesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde anne ayının çevreyi kontrol ederek yavrularını gözettiği, bir süre bölgede dolaştıktan sonra vatandaşları fark ettiği görüldü. Anne ayının, tehlike sezmesi üzerine üç yavrusunu da yanına alarak hızla ormanlık alandaki çalılıkların arasına doğru uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA
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