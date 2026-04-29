Sinop'ta ambulans sürücülerine havalimanında eğitim

Sinop İl Ambulans Servisi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'nin (ASGE) uygulama bölümü Sinop Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Gerçek sürüş senaryoları üzerinden yapılan uygulamalı eğitimde, acil durumlarda güvenli ve etkin araç kullanımı, riskli yol koşullarında doğru manevra teknikleri ve hasta nakli sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Eğitim kapsamında kursiyerler, ambulanslar ile duba arası geçiş, geri manevra, tünel, slalom ve ıslak zeminde fren teknikleri gibi çeşitli istasyonlarda yeteneklerini sergiledi. Acil vakalara giderken karşılaşılabilecek tüm senaryoların simüle edildiği eğitimde, personellerin hem kendi güvenliklerini hem de taşıdıkları hastanın güvenliğini en üst seviyede tutmaları hedeflendi.

Uygulama eğitimini, Sinop İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Önder Demir de yerinde inceledi. Pisti ziyaret ederek eğitimler hakkında teknik ekipten bilgi alan Demir, parkurları başarıyla tamamlayan personellerle sohbet etti. Acil sağlık hizmetlerinde zamanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Başhekim Demir, bu tür eğitimlerin sürücülerin profesyonelliklerini artırarak daha güvenli bir hizmet sunulmasına katkı sağladığını belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı